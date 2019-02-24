РИАМО - 24 фев. Порядка 6 тысяч человек стали гостями музея Победы в столице 23 февраля, самые юные посетители могли также принять участие в программе «Герои снежной крепости», говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Для посетителей было подготовлено грандиозное музыкальное шоу. Одна за другой сменялись музыкальные композиции – песни военных лет, патриотические и русские народные песни. Они прозвучали в исполнении 30 духовых оркестров из Москвы и Подмосковья», – говорится в сообщении.

Также в рамках мероприятия выступил сводный детский духовой оркестр «Юные фанфары России» в составе 1 тысячи музыкантов, они сыграли шесть музыкальных произведений, в том числе марш защитников Москвы.

Гости музея также увидели парад юнармейцев с флагами городов-героев и городов воинской славы России, выступление Большого детского хора имени В.С. Попова, военно-патриотических клубов, танцевальных и спортивных коллективов.

Перед залом Славы развернулись интерактивные площадки, где реконструкторы из центра «Гарнизон-А» провели «Уроки живой истории», а в кинотеатре музея показали фильмы «Офицеры», «Т-34», «Спасти Ленинград».

Самые юные посетители могли также принять участие в программе «Герои снежной крепости». Создатели квеста «Елка Победы» специально для школьных каникул подготовили интерактивную программу на открытой площадке боевой техники.

Вход в музей Победы 23 февраля был бесплатным при предъявлении военного билета.