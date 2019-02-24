РИАМО - 24 фев. В столице следователи начали проверку по факту смертельного травмирования 56-летнего мужчины поездом на станции «Кашира» Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту смертельного травмирования 56-летнего мужчины при столкновении с поездом», – говорится в сообщении

По предварительной информации, 23 февраля в 18:40 на станции «Кашира» Павелецкого направления (МЖД) поездом №6013 сообщения Москва – Узоново на 99-м километре смертельно травмирован 56-летний мужчина, уроженец Самарской области. Мужчина сидел на железнодорожных путях и, не успев отреагировать на приближающийся поезд, был им сбит.

Пострадавшему пытались оказать первую помощь, довезли его до станции «Ожерелье» Павелецкого направления МЖД, в пути от полученных травм мужчина скончался.

На место происшествия выехала следственная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, проведен осмотр места происшествия, выполнены иные проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.