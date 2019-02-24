РИАМО - 24 фев. Музей Победы в столице в воскресенье сделал бесплатным вход для школьников и студентов, для гостей будут открыты все постоянные и временные экспозиции, в том числе новый уникальный выставочный проект «Война: день за днем», говорится в сообщении пресс-службы музея.

Посетителям также предлагают посмотреть зарубежные и отечественные блокбастеры в кинотеатре музея.

«В 14:00 начнется бесплатный концерт «В сердце своем сбереги». Праздничную программу подготовили студенты Российской академии музыки имени Гнесиных. В исполнении молодых вокалистов прозвучат лучшие произведения классической и эстрадной музыки», – говорится в сообщении.

Бесплатный трансфер от метро «Парк Победы» до музея ходит каждые 30 минут с 10:00 до 19:00.