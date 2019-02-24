РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с лидером конференции «Запад» – ХК «ЦСКА» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги в феврале и марте, сообщается на сайте подольского клуба.

«Дружина Валерия Белова (ХК «Витязь» – ред.) пыталась одолеть чемпиона Востока (ХК «Автомобилист» – ред.). Увы, оказалось не по силам. В то же время чемпион Запада (ХК «ЦСКА» – ред.) подтвердил класс и уверенно положил на лопатки рижское «Динамо». И «витязи» вышли в плей-офф! Наш соперник – ЦСКА», – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, подольская команда «Витязь» встретится с лидером конференции «Запад» – ХК «ЦСКА» в Москве 26 и 28 февраля и 2 и 4 марта в Подольске.