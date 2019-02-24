РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В подмосковном Подольске светофор на Варшавском шоссе могут включить в июне 2019 года при положительном решении комиссии по безопасности дорожного движения, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой включить светофор на Варшавском шоссе, недалеко от деревни Бородино. Она отметила, что ее ребенок занимается в КСК «Фаворит», однако перейти дорогу по пешеходному переходу ему очень сложно. Светофор поставили, но не включили. А из-за интенсивного движения переходить данную проезжую часть даже взрослому человеку сложно.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу изменения режима работы светофора на данной автодороге и сообщает, что вопрос по изменению цикла работы светофора будет рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД и другими заинтересованными организациями в срок до 31 мая. При положительном решении по изменению режима работы светофора работы на указанной дороге будут выполнены в срок до 7 июня», - сказал начальник домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.