РИАМО - 24 фев. Советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Георгий Данелия с воспалением легких находится в одной из московских клиник, сообщает ТАСС.

«Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление легких. Сейчас он в реанимации», – сказала супруга режиссера Галина.

При этом она не уточнила, когда именно режиссер был госпитализирован.

Данелия родился в 1930 году в Тбилиси. Окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм», учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана. Работал на «Мосфильме» режиссером-постановщиком.

Наибольшую известность режиссеру принесли картины «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», «Настя».

Режиссер награжден орденами «За заслуги перед отечеством» II и III степеней, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», грузинским орденом Чести. Обладатель призов на различных кинофестивалях, в том числе в Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, Габрово, Варне, Шамрузе, Map-дель-Плата, Канне, а также специальных призов в Мадриде, Ванкувере, Берлине, Сочи.

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