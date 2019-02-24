РИАМО - 24 фев. Человек получил смертельные травмы, попав под поезд на железнодорожной станции «Нижние Котлы» на юге столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«В субботу погиб человек под поездом в Кашире, еще одни несчастный случай произошел на станции Нижние Котлы», – сказал собеседник агентства.

По его словам, по этим фактам начались проверки, причины установят.

По предварительной информации, в обоих случаях люди переходили железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.