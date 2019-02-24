РИАМО - 24 фев. Аэропорты России могут пропускать пассажиров на борт самолета по электронным посадочным билетам, передает РИА Новости.

«Российские аэропорты с 24 февраля 2019 года могут пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам, соответствующий приказ Минтранса России вступил в силу», – говорится в сообщении.

Так, пассажир будет получать электронный посадочный талон после самостоятельной онлайн-регистрации. По этому талону он сможет пройти в стерильную зону. О возможности пройти в зону по талону авиакомпания должна заранее сообщить пассажирам. Самостоятельно напечатать или получить талон на бумаге по-прежнему можно.

В «Шереметьеве» уже технически готовы к новшествам, при этом точную дату запуска сервиса аэропорт не называет. В «Домодедове» также технически готовы, все выходы в едином терминале аэропорта оснащены автоматизированными турникетами, с помощью которых пассажиры могут самостоятельно пройти в зону предполетного контроля. При этом в воздушной гавани также не называют числа, когда можно будет пройти в самолет по электронному посадочному.

Во «Внукове» электронные посадочные талоны планируют начать использовать в этом году.

«Домодедово» поддерживает отмену досмотра багажа трансферных пассажиров>>