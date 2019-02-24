РИАМО - 24 фев. На западе столицы неизвестный угнал автомобиль Cadillac Escalade стоимостью более 6,1 миллиона рублей, который находился в пользовании у фирмы на основании договора лизинга, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило от руководителя общества, инцидент произошел по адресу: улица Удальцова, дом 52.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 18:30 19 февраля до 16:00 22 февраля от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Cadillac Escalade, находившегося на основании договора лизинга в пользовании ООО», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 6,15 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».