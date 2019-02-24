РИАМО - 24 фев. Между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы произошел конфликт, в результате один человек получил ранение из травматического оружия, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер столичного главка МВД России.
«В 3:58 в полицию поступило сообщение о конфликте по улице Ставропольской, дом 38/2 между гражданами. В ходе конфликта один человек выстрелил в ногу другому из травматического оружия и скрылся. Пострадавший обратился к медикам», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Исходя из информации из открытых источников, по данному адресу находится сауна «Наманган».
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