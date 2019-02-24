РИАМО - 24 фев. Сообщения о массовой драке на улице Сумской на юге Москвы не подтвердились, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер столичного главка МВД России.

«Сотрудники полиции выехали на место, но никаких подтверждений заявка не получила», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в районе станции «Южная» произошел массовый конфликт со стрельбой. Сообщений о травмированных из медицинских учреждений не поступало.