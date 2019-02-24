РИАМО - 24 фев. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Московской области в 2018 году проконсультировали более 9 тысяч потребителей, в целях защиты их прав было подготовлено 242 документа, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Всего в регионе работают 16 пунктов центра гигиены и эпидемиологии в Московской области. В 2018 году специалисты на местах проконсультировали 9034 потребителя. Востребованными были вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей, услуги ЖКХ, продажа продовольственных товаров, медицинские услуги, одежда, бытовые услуги и другие.

«Следует отметить, что по итогам года существенно увеличилось количество обращений потребителей в сфере розничной торговли с использованием дистанционных каналов сети «Интернет» (на 68% больше, чем в 2017 году), но наблюдается уменьшение обращений потребителей в сфере финансовых услуг (на 15% меньше, чем в 2017 году). Безусловно, этому способствует проводимая политика правового просвещения потребителей в сфере финансовых услуг», — говорится в сообщении.

В целях эффективной защиты прав потребителей в процессе оказания консультационных услуг подготовлено 242 документа (претензии, исковые заявления в суд, обращения в органы исполнительной власти).

В 2018 году также было организовано и проведено 14 тематических горячих линий. В их числе: «О безопасности детских товаров, школьных принадлежностей», «Об обращении денежных купюр», «Консультирование граждан в рамках чемпионата мира по футболу», «По вопросам безопасности детских товаров и детского отдыха», «О туристических услугах и инфекционных угрозах за рубежом», «Услуги такси и каршеринга» и другие, в рамках которых было дано 8240 консультаций гражданам.

В течение всего 2018 года активно проводилась работа по информированию учащихся, студентов, педагогов, работников сфер услуг по основным сферам деятельности.