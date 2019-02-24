РИАМО - 24 фев. Облачная погода ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, местами возможен небольшой снег, температура воздуха повысится до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0 – плюс 2 градуса, по области – минус 3 – плюс 2 градуса», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%.

«В Москве и области неустойчивая погода с выраженными междусуточными колебаниями метеопараметров. Температура повысится до положительных значений, атмосферное давление начнет понижаться, но все же останется выше нормального, влажность воздуха повышенная. Такая погода неблагоприятна для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них могут отмечаться повышение артериального давления, усиление приступов мигрени, нарушение ритма сердца, немотивированная тревога и различные вегетативные нарушения», – говорится в сообщении.