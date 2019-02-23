РИАМО - 23 фев. Человека госпитализировали после наезда на него автомобиля Mercedes в Подмосковье, на 16-м километре трассы М7 «Волга», сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер регионального главка МВД России.

«В 19:00 на 16-м километре Горьковского направления автомобиль Mercedes совершил наезд на пешехода, пострадавшего госпитализировали», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства выясняются.

По данным ряда СМИ, инцидент произошел на 16-м километре трассы М7 «Волга».