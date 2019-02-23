РИАМО - 23 фев. На юго-востоке столицы двое неизвестных, угрожая ножом пенсионеру, похитили у него сумку с личными вещами и скрылись, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Заявление о разбое поступило от пострадавшего – мужчины 1938 года рождения. Инцидент произошел по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 78, корпус 5.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 22 февраля в 16:05 по указанному адресу двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, гражданину, открыто похитили сумку, в которой находились личные вещи, затем скрылись», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».