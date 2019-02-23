РИАМО - 23 фев. Американский предприниматель и один из крупнейших в мире инвесторов заявил, что возглавляемый им фонд Berkshire Hathaway показал худшую прибыль на акцию с 2008 года, сообщает Газета.ru.

«Причиной рекордно низких прибылей стали проблемы компании Kraft Foods, стоимость акций которой снизилась на 20% после публикации финансовой отчетности. Из-за этого Berkshire Hathaway потерял более 4 миллиардов долларов за день», – говорится в сообщении.

Однако сам Баффетт убедил акционеров, что он совершит «гигантскую покупку» в дальнейшем. Это поможет увеличить прибыли.

В апреле 2018 года Баффетт вошел в тройку богатейших людей мира.