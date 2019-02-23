РИАМО - 23 фев. Потерявшиеся в парке «Лосиный остров» в Москве дети нашлись самостоятельно, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

«Двое детей самостоятельно вышли из парка, еще один ребенок находился дома», – сказал источник.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в парке «Лосиный остров» заблудились трое подростков 12 лет.

В этом же парке утром 18 февраля обнаружили мальчика, который провел в заповеднике почти сутки. У ребенка было переохлаждение. Его мать подозревается в том, что она бросила ребенка в лесу. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время женщина арестована на два месяца. Ребенок восстанавливается в медучреждении после полученного переохлаждения.