РИАМО – 24 фев. В Щелкове в воскресенье пройдет зимний фестиваль ГТО, соревнования уже приобрели традиционный характер, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие развернется на территории учебно-спортивного комплекса «Подмосковье».

«Соревнования соберут всех активных жителей региона. У участников будет возможность проявить свои способности в нескольких дисциплинах. За знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) можно будет побороться в соревнованиях по бегу на 2 и 3 тысячи метров», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, можно проверить себя в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, подтягивании из виса на высокой и низкой перекладинах, рывке гири на 16 килограммов, стрельбе из пневматической винтовки.

Начало регистрации будет открыто в 09:00, торжественное открытие зимнего фестиваля ГТО состоится в 12:00.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что зимний фестиваль ГТО стал хорошей традицией для Подмосковья.

«Мы с радостью проводим его в очередной раз. Кроме того, что это мероприятие позволяет приобщить большие категории граждан к занятиям спортом и повысить привлекательность спорта в принципе, это еще и хороший шанс для участников попасть на финальную, всероссийскую стадии фестиваля», – заключил министр.