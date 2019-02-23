РИАМО - 23 фев. Столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1 в последнем товарищеском матче перед возобновлением чемпионата России, сообщает в субботу Газета.ru.

«ЦСКА переиграл «Уфу» в товарищеском матче, который стал последним на заключительных сборах перед возобновлением РПЛ», – говорится в сообщении.

В составе команды-победителей отличились Федор Чалов и Такума Нисимура. У клуба из столицы Башкирии мяч забил Вячеслав Кротов.

Встреча прошла в испанском городе Кампоамор.

Далее ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом» в 18-м туре чемпионата России, а «Уфа» примет московское «Динамо».