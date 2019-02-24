РИАМО - 24 фев. В столице в воскресенье пройдет марш, посвященный политику Борису Немцову, акция начнется в 13:00.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным срокам заключения.

Маршрут акции, которая пройдет в воскресенье: от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Начало в 13:00.

В связи в проведением марша будет перекрыто движение на Страстном бульваре от улицы Тверская до улицы Петровка с 11:00 с открытием движения по мере продвижения колонны. Также движение будет перекрыто на внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, проспекте Академика Сахарова с 14:00 с открытием движения по мере прохождения колонны. На указанных участках будет действовать полное перекрытие с возможной корректировкой времени перекрытия сотрудниками ГИБДД.

В прошлом году шествие в память о Немцове прошло 25 февраля. Тогда в акции приняли участие порядка 4,5 тысяч человек.