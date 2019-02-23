РИАМО - 23 фев. В честь Дня защитника Отечества в рамках городского проекта #НаРайоне, посвященного молодежной уличной культуре, на нескольких столичных площадках прошли спортивные игры и соревнования, всего в них приняли участие более 500 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участники состязались в футбольных, баскетбольных и хоккейных матчах, а также в открытых тренировках и кроссах.

«Мы организовали турниры и открытые тренировки по самым популярным сейчас у молодежи видам спорта, чтобы праздник стал интересным и по-хорошему боевым. Ребята остались довольны жаркими спортивными баталиями и ждут новых спортивных встреч», – сказали организаторы проекта.

Так, футбольные схватки «Уличное безумие 3x3» прошли в Алтуфьеве в рамках турнира Street Madness Hangar Games. В Бутырском районе состоялись баскетбольные матчи и открытая тренировка по боксу, а любители силового многоборья прошли полосу препятствий. Ледяные баталии развернулись на катке парка Горького: здесь прошел турнир по хоккею «три на три» за Кубок Победы, хоккейный биатлон, соревнования по исполнению буллитов и броскам на точность.

Главные цели проекта #НаРайоне – раскрыть способности активной молодежи и помочь с реализацией в разных сферах городской культуры, в том числе спортивной. До сентября в рамках проекта пройдут 70 событий на популярных городских площадках. Планируется, что в них примут участие более 20 тысяч человек.