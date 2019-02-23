РИАМО - 23 фев. Выплата в полном объеме причитающейся работнику заработной платы является важным предметом госнадзора и контроля в сфере правового регулирования трудовых отношений, жителям Подмосковья напомнили о порядке оплаты труда сотрудников, занятых на работе с вредными или опасными условиями, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции труда в Московской области.

«Работодателю следует понимать, что размер заработной платы устанавливается с учетом доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных», — говорится в сообщении.

Работник получает право на доплату не столько за сложную обстановку, а по причине вредного воздействия на человеческий организм. Поэтому работодатель обязан начислять и уплачивать доплату к зарплате работника, на которого воздействуют вредные производственные факторы.

Оплата труда работников, занятых на работе с вредными или опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере при условии, что минимальный размер повышения оплаты составляет 4% оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Конкретный размер доплаты устанавливается работодателем с учетом мнения представительского органа работников организации либо коллективного, трудового договоров.

Работники имеют право на получение компенсаций, установленных в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если они заняты на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда. Работникам, которые трудятся на вредном производстве, выдаются бесплатно по установленными нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Работникам, которые трудятся на особо вредных производствах, предоставляется бесплатно по предусмотренным нормам лечебно-профилактическое питание.

Выдача продуктов по письменному заявлению может быть заменена компенсационной выплатой в эквивалентном размере, если это предусмотрено коллективным или трудовым договором.

Способы оценки условий труда и критерии установления классов и подклассов вредности определены методикой проведения специальной оценки условий труда.

Если работодатель уклоняется от своих обязанностей по начислению сумм за вредность, то трудящийся или коллектив должны обратиться с письменным заявлением к администрации компании. В случае необоснованного отказа работнику следует обратиться за защитой своих прав в Государственную инспекцию труда, при этом меры воздействия, применяемые к работодателю, не исключают и уголовную ответственность.