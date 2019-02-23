РИАМО - 23 фев. Министерство обороны РФ представило поздравительные открытки в честь Дня защитника Отечества, на них изображения сопровождаются надписями, сообщает в субботу Газета.ru.

«В День защитника Отечества специально для вас (открытки – ред.), дорогие подписчики. Яркие, необычные, цепляющие, афористичные – эксклюзивные онлайн-открытки с такими разными подписями. Собери их все», – говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

Авторы онлайн-открыток сопроводили изображения надписями. Так, на одной из них написано: «Десант не Минздрав – предупреждать не будет». Еще на одной поздравительной открытке парашюты назвали «божьими одуванчиками».