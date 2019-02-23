РИАМО - 23 фев. Московский футбольный клуб «Спартак» уступил со счетом 1:2 «Шерифу» из Тирасполя в товарищеском матче в Белеке, сообщает в субботу Газета.ru.

«Матч окончен! «Шериф» в товарищеском матче обыграл «Спартак» – 2:1. Молдаване забили два гола в первом тайме. После перерыва москвичи владели территорией, ответили точным ударом Ханни, но не смогли отыграться», – говорится в сообщении.

Встреча прошла в турецком Белеке. В составе красно-белых гол забил полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни. Денис Глушаков получил желтую карточку.

Среди молдаван голы забили Владимир Ковачевич и Антун Палич. По желтой карточке получили Ковачевич и Вячеслав Посмак.

Следующую встречу красно-белые проведут уже в рамках чемпионата России против «Краснодара».