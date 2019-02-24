РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В подмосковном Подольске в воскресенье пройдет бесплатный мастер-класс по традиционной русской пляске, всех желающих приглашают к участию, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в соцсети «ВКонтакте».

«Дом культуры «Плещеево» в Подольске 24 февраля приглашает всех желающих в возрасте от 16 лет на бесплатный мастер-класс по традиционной русской пляске. Для участия не требуется опыт пляски и наличие пары. Форма одежды: девушки, женщины - юбки, платья; парни, мужчины - свободные штаны, не сковывающие движения. Для всех обязательно наличие сменной обуви, удобной для пляски», - говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 16:00 по адресу: улица Плещеевская, дом 38 (ДК «Плещеево»).