РИАМО - 23 фев. Из магазина в одном из торговых центров Москвы неизвестный открыто похитил ювелирные изделия и скрылся, ущерб оценивается в 1 миллион рублей, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России.

«В 16:21 22 февраля в службу «02» поступило сообщение о грабеже по адресу на проспекте Вернадского. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 22 февраля в 15:10 в помещении павильона указанного ТЦ по данному адресу неизвестный открыто похитил ювелирные изделия (перечень устанавливается), скрылся. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.