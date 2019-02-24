РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 фев. Жителей подмосковного Подольска, которые хотят стать волонтерами, приглашают в воскресенье на встречу с представителями волонтерского движения из Москвы, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Подольска 24 февраля приглашаются на встречу с волонтерами из движения «Друзья на улице», которое существует в Москве с 1993 года. Если вы хотите стать волонтером, но не знаете с чего начать, либо не уверены в собственных силах, то можете принять участие во встрече. В рамках мероприятия волонтеры расскажут, как и где реализовать данное желание, ответят на интересующие вопросы и многое другое. Начнется мероприятие с традиционного молебна в 14:15», – говорится в сообщении.

Встреча с волонтерами начнется в 15:00 и пройдет по адресу: улица Красная, дом №24 в Кирилло-Мефодиевском храме, здании Воскресной школы при храме Воскресения Христова.