РИАМО - 23 фев. Администрация столичного парка Горького проведет расследование по поводу корпоратива с танцовщицами, по итогам будут приняты меры в отношении ряда сотрудников, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы парка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что для сотрудников парка накануне 23 Февраля организовали корпоратив, на котором в стиле стрип-пластика выступили приглашенные девушки.

«Администрация парка Горького проводит служебное расследование и разбирается в сложившейся ситуации», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по итогам расследования будут приняты меры, в том числе в отношении ряда сотрудников