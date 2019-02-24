РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 фев. Сотрудники 8 батальона ДПС с воскресенья начнут проверять пешеходов Подольска на соблюдение правил дорожного движения (ПДД), проверки будут проводиться до 4 марта в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход», говорится в сообщении пресс-службы 8 батальона ДПС.

«Сотрудники 8 батальона ДПС в целях снижения количества ДТП с участием пешеходов с 24 февраля по 4 марта 2019 года на территории обслуживания (в том числе и в Подольске – ред.) будут проводить профилактическое мероприятие «Пешеход». Его основными задачами является профилактика и пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов, а также водителей транспортных средств», – говорится в сообщении.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть только хорошо оценив расстояние до приближающихся транспортных средств и убедившись, что переход будет безопасен. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется носить световозращающие элементы.

За нарушение ПДД пешеходам грозит штраф в размере 500 рублей.