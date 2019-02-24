РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 фев. В Подольске на территории горнолыжного комплекса «Красная горка» в воскресенье проведут соревнования по сноуборду, к участию приглашаются все желающие, сообщается в группе «Горнолыжный комплекс Красная горка» в соцсети «ВКонтакте».

«Уже 24 февраля в подмосковном Подольске пройдут соревнования по сноуборду, начало в 10:00. Приходите поучаствовать и зовите друзей! В программе будут детские соревнования в скоростном прохождении трассы, а также соревнования по следующим дисциплинам: «гигант-слалом», «джибинг-контест для детей и взрослых». Помимо этого, в рамках мероприятия будут проводиться и конкурсы», – говорится в сообщении.

Проходить соревнования будут на территории горнолыжного комплекса «Красная горка» по адресу: улица Гаражный проезд, дом №8А. Подробности можно узнать по телефону: 8(903)564-94-94.

«К участию в соревнованиях допускаются лица при наличии страховки жизни и здоровья или расписки об ответственности за состояние здоровья. Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям также при наличии страховки жизни и здоровья», – отмечается в материале.