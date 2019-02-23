РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества в музее Победы в столице состоялось музыкальное шоу, кульминацией которого стало исполнение гимна Москвы 1 тысячей юных музыкантов, гости музея также увидели парад юнармейцев с флагами городов-героев и городов воинской славы России, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Одна за другой сменялись песни военных лет, патриотические и русские народные песни. Они прозвучали в исполнении 30 духовых оркестров из Москвы и Подмосковья. Жемчужиной программы стало совместное исполнение 1 тысячей юных музыкантов гимна Москвы. Сводный детский духовой оркестр «Юные фанфары России» сыграл шесть музыкальных произведений, в том числе марш защитников Москвы», – говорится в сообщении.

Помимо этого, гости музея увидели парад юнармейцев с флагами городов-героев и городов воинской славы России, выступление Большого детского хора имени В.С. Попова и военно-патриотических клубов, танцевальных и спортивных коллективов.

Организаторы мероприятия – Музей Победы совместно с Московским отделением Российского военно-исторического общества.