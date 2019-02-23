РИАМО - 23 фев. Первого марта стартует программа SOTKA – 100-дневный воркаут, запись на участие в программе уже стартовала, жителей Подмосковья призвали присоединиться к этому проекту, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Первого марта 2019 года стартует весенний запуск бесплатной массовой онлайновой (дистанционной) образовательно-тренировочной программы SOTKA (100-дневный воркаут). SOTKA (100-дневный воркаут) – это глобальная бесплатная онлайновая образовательно-тренировочная программа, в рамках которой участники получат практические навыки и теоретические знания о процессе тренировок, о правильном питании, мотивации и социальной активности», — говорится в сообщении.

Помимо укрепления здоровья и физической силы, интеллектуального развития в сфере тренировок, питания, мотивации и здорового образа жизни, занимающиеся по данной программе получат возможность улучшить свое морально-нравственное, духовное состояние. Отдельные положения в программе говорят о рекомендуемом коллективном исполнении, что может способствовать объединению различных групп населения в сплоченные коллективы единомышленников.

Проект абсолютно бесплатен и доступен для всех делающих на сайте программы. Запись на участие открылась 15 февраля. Массовый старт программы – 1 марта 2019 года.

Программы также можно проходить на мобильных устройствах на операционных системах iOS и Android. Программу SOTKA уже скачали и установили более 260 тысяч пользователей. Мобильные приложения идентичны программе на сайте, в них нет встроенных покупок. Другое мобильное приложение «WorkOut: фитнес городских улиц», зарегистрированное в качестве проекта на премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье», вошло в список лауреатов II степени в 2015 году, а сама программа как проект стала лауреатом II степени премии в 2017 году.

Проект «100-дневный воркаут для Android» стал лауреатом I степени премии «Наше Подмосковье» в 2018 году в категории «Объединение», номинация «Информационные и инновационные технологии».

В 2018 году на национальной премии «Гражданская инициатива» программа победила в номинации «Здоровье нации».

Подробности можно узнать на сайте программы.