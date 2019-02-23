РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в субботу спортсмен Сергей Агаджанян протянул автомобиль весом в 2 тонны в рамках силового шоу «Русский характер», сообщил «РИАМО в Люберцах» зампред «РосМолСпорт Московской области» по молодежной политике Евгений Петров.

«Сегодня (23 февраля - ред.) в парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы состоялось праздничное выступление от «РосМолСпорт Московской области». В его рамках представили экстремальное силовое шоу «Русский Характер». Открывалось спортивно-патриотическое мероприятие «Русского характера» сложным комбинированным номером Сергея Агаджаняна, который, несмотря на морозную погоду и немного скользкую дорогу, тянул машину весом около двух тонн», - сказал Петров.

Он добавил, что спортсмен Сергей Чуприна в рамках шоу голыми руками ломал строительные болты. В конце мероприятия общественники провели спортивную викторину среди присутствующих мужчин.