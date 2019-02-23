РИАМО - 23 фев. NASA обнародовало самое четкое на данный момент фото астероида Ультима Туле, снимок сделан в январе 2019 года аппаратом NASA New Horizons, сообщает в субботу Газета.ru.

«Этот снимок был сделан камерой LORRI за 6,5 часов до его максимального сближения с астероидом 1 января и имеет разрешение порядка 33 метра на пиксель. В тот момент расстояние до тела составляло 6628 километров», – говорится в сообщении.

Как объяснил руководитель миссии Алан Штерн, чтобы сделать такие снимки, нужно было точно знать положение аппарата и астероида с точностью до секунды, так как они двигались относительно друг друга со скоростью 32 тысячи миль в секунду.

На фотографии видны ранее не различимые особенности рельефа астероида, в том числе несколько загадочных круглых образований, много мелких темных впадин, заметных близко к терминатору – области, где тень и освещенная область находятся рядом.

«Ударные ли это кратеры или ямы от сублимации, следы обрушения или же что-то совсем иное, сейчас обсуждается нашей научной командой», – пояснил замглавы миссии Джон Спенсер.