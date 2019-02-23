РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске между командами ГИБДД и школьников состоялись спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В школе №33 Подольска состоялась праздничная спартакиада, посвященная Дню защитника Отечества. Команда ГИБДД «Снежный патруль» и команда четвероклассников «МиниГАИ» соревновались в лыжных забегах, метании снежков, скоростном катании на ватрушках и перетягивании каната. Также участникам соревнований необходимо было разгадать кроссворд по ПДД и отгадать тематические загадки. С перевесом в один балл победили школьники, проявив волю к победе, несмотря на сильных соперников», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия ребятам свое мастерство показали служебные собаки под руководством кинологов. По окончании соревнований всем детям, включая болельщиков, вручили световозвращающие браслеты. Мальчишки, помимо этого, получили в подарок от сотрудников ГИБДД тематические сувениры в честь 23 февраля.