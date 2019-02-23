РИАМО – 23 фев. Сотрудников и посетителей эвакуировали из амбулаторного центра в Чапаевском переулке в столице, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает в субботу ТАСС.

«Проверяется здание амбулаторного центра №62 в Чапаевском переулке после сообщения об угрозе взрыва», — говорится в сообщении.

На месте работают представители правоохранительных органов и другие оперативные службы.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.