РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске автоколонна №1788 изменила стоимость проезда на маршрутах №410 (метро «Лесопарковая» - Кузнечики) и №462 (Москва, Ерино – Москва, метро «Южная»), сообщается на сайте предприятия.

«Автоколонна 1788 ГУП МО «Мострансавто» информирует о том, что с 25 февраля изменена стоимость проезда на автобусе №410, курсирующем по маршруту метро «Лесопарковая» — Кузнечики, и №462 (Москва, Ерино – Москва, метро «Южная»). Они выполняют регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам», - говорится в сообщении.

В черте города по ЕТК «Стрелка» стоимость проезда составит 35 рублей, а если в черте города за наличный расчет, то стоимость проезда составит 54 рубля; в пригороде определяется в зависимости от протяженности поездки.