РИАМО - 23 фев. В Дмитровском городском округе неизвестный угнал у женщины автомобиль Lexus за 1,8 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать второго февраля в 11:07 <…> обратилась гражданка 1976 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 19:30 21 февраля до 11:00 22 февраля от дома заявительницы неизвестный похитил ее автомашину Lexus NX 200 2016 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.