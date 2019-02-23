РИАМО - 23 фев. В подмосковном Красногорске в микрорайоне Опалиха госпитализировали мужчину с колото-резаным ранением, позже задержали его знакомого, подозреваемого в нанесении травм пострадавшему, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать первого февраля в 22:55 в городском округе Красногорск с территории стройки в микрорайоне Опалиха бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован гражданин 1961 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, позже за совершенное преступление в отдел полиции доставили гражданина 1972 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».