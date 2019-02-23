РИАМО - 23 фев. В Можайском городском округе мужчина во время пьяного застолья зарезал своего знакомого, пострадавший скончался спустя несколько часов в больнице, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать второго февраля в 07:43 <…> поступила информация о том, что неизвестный доставил в ЦРБ своего знакомого – гражданина 1983 года рождения, с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, который в 09:45 скончался», – сказал собеседник агентства.

По его словам, позже за совершенное преступление в следственный отдел доставлен гражданин 1986 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

По данном факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».