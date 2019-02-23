РИАМО - 23 фев. Москва возглавила список лучших городов в стране для празднования Дня защитника Отечества, столичные салюты и фейерверки признаны самыми красочными, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Рейтинг составлен по результатам анализа туристической привлекательности и уникальности праздничных мероприятий. Агентство представило рейтинг городов России с самыми шикарными праздничными салютами и фейерверками в День защитника Отечества.

«В первую десятку городов с лучшими праздничными салютами и фейерверками 23 февраля входят Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Хабаровск, Феодосия и Тула», – говорится в сообщении.

Салют в честь Дня защитника Отечества прогремит в Москве в 21:00. Площадками станут Поклонная гора, Воробьевы горы и Лужнецкая набережная. Всего салют запустят на 16 площадках в столичных парках и на берегах водоемов.

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля с 1922 года. В этом году улицы столицы украсили около 450 плакатов с поздравлениями. В течение праздничных выходных на зданиях-книжках Нового Арбата также будут транслировать поздравительные видеоролики.

Кроме того, праздничную программу к 23 февраля подготовили 19 московских парков, 13 музеев и галерей департамента культуры Москвы, а также библиотеки и культурные центры. Сеть городских кинотеатров «Москино» организует бесплатные показы фильмов.