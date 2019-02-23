РИАМО – 23 фев. Южный и юго-западный участки Большой кольцевой линии столичной подземки планируют достроить в 2021 году, работы по строительству этих участков ведутся в сложных гидрогеологических условиях, сообщает в субботу «Интерфакс».

«В 2021 году планируется запустить два участка Большой кольцевой линии от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Каховская». Работы на этих участках развернуты полным ходом», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что на этих участках будут станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Зюзино». Вместе с ними также запустят реконструированную станцию «Каховская».

Хуснуллин добавил, что работы по строительству этих участков Большого кольца ведутся в сложных гидрогеологических условиях.

«Здесь сложные, обводненные грунты, местами приходится уходить на большую глубину. Для строительства отдельных станций нам фактически необходимо опускаться на глубину 14-этажного дома», – добавил заммэра.

По его словам, оба участка Большого кольца метро будут запускаться одновременно.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20–30 минут.