РИАМО - 23 фев. Никто не пострадал при столкновении двух автомобилей на Алтуфьевском шоссе в Москве, информация о столкновении пяти автомобилей не соответствует действительности, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«В районе дома 24 по Алтуфьевскому шоссе произошло столкновение двух автомобилей, пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали о столкновении пяти автомобилей. Информация не соответствует действительности.