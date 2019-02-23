РИАМО – 23 фев. Модельер и фотограф Марелла Аньелли Караччоло скончалась на 92-м году жизни, в последнее время она часто болела, сообщает в субботу Газета.ru.

«Она умерла в своем доме в Турине», – говорится в сообщении.

Аньелли в последнее время часто болела, и ее здоровье постепенно ухудшалось.

Похороны модельера будут закрытыми.

Аньелли родилась во Флоренции 4 мая 1927 года. Она долгое время являлась редактором и фотографом журнала Vogue. В 1973 году модельер по просьбе швейцарской фабрики тканей Abraham Zumsteg выпустила серию дизайна текстиля.