РИАМО – 23 фев. Модельер и фотограф Марелла Аньелли Караччоло скончалась на 92-м году жизни, в последнее время она часто болела, сообщает в субботу Газета.ru.
«Она умерла в своем доме в Турине», – говорится в сообщении.
Аньелли в последнее время часто болела, и ее здоровье постепенно ухудшалось.
Похороны модельера будут закрытыми.
Аньелли родилась во Флоренции 4 мая 1927 года. Она долгое время являлась редактором и фотографом журнала Vogue. В 1973 году модельер по просьбе швейцарской фабрики тканей Abraham Zumsteg выпустила серию дизайна текстиля.
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