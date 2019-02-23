РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. Спортсменки из подмосковных Люберец завоевали третьи места на первом этапе Кубка России по длинным метаниям, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецкой спортшколы.

В Адлере Краснодарского края с 20 по 22 февраля прошел первый этап Кубка России и Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 23 лет по длинным метаниям. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

«Спортсмены Люберецкой спортшколы Анастасия Шкуратова и Мария Арефина заняли третьи места. Поздравляем спортсменок и желаем дальнейших спортивных достижений», - говорится в сообщении.

Шкуратова метала молот, ее результат - 57,8 метра. Арефина метнула копье на 44,98 метра.