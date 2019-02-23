РИАМО - 23 фев. В центре столицы на улице Большая Якиманка безработного москвича ограбили на 6 миллионов рублей при обмене валюты в одном из банков, подозреваемый скрылся, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Двадцать второго февраля в 17:56 в ОМВД от гражданина 1960 года рождения, неработающего, зарегистрированного по адресу: Каширский проезд, поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Большая Якиманка. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 22 февраля в 15:30 в помещении финансово-кредитной организации по указанному адресу при проведении операции по обмену валюты, неизвестный открыто похитил 6 миллионов рублей, принадлежащих пострадавшему, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, видеонаблюдение просмотрено. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».