РИАМО - 23 фев. В митинге КПРФ, посвященном 101-й годовщине Красной армии и ВМФ, в центре столице приняли участие порядка 2 тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В согласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столицы приняли участие около 2 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности.

В Москве в субботу прошли шествие и митинг, посвященные 101-й годовщине образования Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морского флота.