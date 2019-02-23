РИАМО – 23 фев. В ближайшие месяцы станцию столичной подземки «Каховская» закроют на реконструкцию, работы завершат к концу 2020 года, сообщает в субботу «Интерфакс».

«В ближайшие месяцы мы закроем на реконструкцию станцию метро «Каховская». Это необходимо для ее увязки с Большой кольцевой линией, которая будет построена с применением более современных технологий», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что реконструкцию планируют завершить к концу 2020 года.

«На самом деле это полноценное строительство, так, линия устарела, ведь она была построена 30 лет назад. Сегодня все ее механизмы требуют полной модернизации», – уточнил Хуснуллин.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20–30 минут.