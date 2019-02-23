РИАМО - 23 фев. Сотрудники полиции в центре столицы задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денег, для их задержания был объявлен план «Перехват», сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о противоправных действиях поступило 22 февраля в 14:49 по адресу: улица Земляной Вал, дом 33.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 22 февраля в 14:45 по указанному адресу трое неизвестных, применив физическую силу, насильно посадили неизвестного мужчину в автомобиль, затем скрылись», – сказал собеседник агентства.

По его словам, для розыска и задержания автомобиля с неизвестными на территории административных округов Москвы с 15:05 проводились мероприятия, предусмотренные планом «Перехват».

«В результате в 15:20 по адресу: улица Яузская, дом 5, <…> обнаружена и задержана машина Hyundai под управлением гражданина 1993 года рождения, в салоне которой находились трое неработающих граждан», – дополнил собеседник.

Также в автомобиле находился гражданин 1990 года рождения, который пояснил, что вышеуказанные граждане против его воли посадили в машину, угрожая ему физической расправой, требовали передачи им денежных средств в размере 200 тысяч рублей.

Все участники инцидента доставлены ОМВД.