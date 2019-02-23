РИАМО - 23 фев. В МВК «Новый Иерусалим» в Истре 24 февраля пройдет праздничный концерт государственного духового оркестра России «Несокрушимая и легендарная», посвященный Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В программу концерта войдут произведения советских композиторов: «Песня о Советской армии» и «Священная война» А. Александрова, «Песня о далекой Родине» М. Таривердиева из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», «Баллада о матери» Е. Мартынова, марш «Прощание славянки» В. Агапкина и многие другие», – говорится в сообщении.

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области «Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» (до 1991 года – Московский областной краеведческий музей) – один из крупнейших в России музеев. Расположен в Истре вблизи воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.